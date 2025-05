03.05.2025 06:53 1.273 "Nächste Haltestelle ...": Ihre Stimme kennt in Chemnitz jeder Fahrgast

In Bussen und Bahnen hört man ihre Stimme täglich: Ricarda Bonitz ist die Ansagerin der CVAG in Chemnitz - sie kündigt die nächsten Haltestellen an.

Von Lena Plischke

Chemnitz - Wer in Chemnitz mit Bus oder Bahn unterwegs ist, hört sie fast täglich - diese freundliche, klare Stimme, die uns sicher zur nächsten Haltestelle begleitet, mit einem Hauch sächsischen Einschlags. Doch wer genau hinhört, merkt schnell: Diese Stimme gehört längst zu Chemnitz wie der Nischel auf dem Brühl. Nur: Wer steckt dahinter? Ricarda Bonitz (38) ist die Stimme der CVAG. © Uwe Meinhold Ihr Name ist Ricarda Bonitz, sie ist 38 Jahre alt und arbeitet als Verkehrsfachwirtin bei der CVAG. Vor mehr als zehn Jahren kam sie eher zufällig zu ihrer besonderen Rolle: "Wir haben damals neue Technik bekommen und konnten die Ansagen selbst aufnehmen. Da hieß es einfach: Probier' doch mal! Ohne Tonstudio, ohne große Vorbereitung – einfach in einem Büro mit einem Mikrofon." Neue Ansagen entstehen meist, wenn es Fahrplanänderungen oder Umleitungen gibt. Bis zu zweimal pro Woche spricht Ricarda dann neue Texte ein, oft mitten im normalen Büroalltag. Eine professionelle Sprecherausbildung hat sie nicht - "ich gebe mir aber Mühe, dass es gut klingt". Ihr sächsischer Akzent war nie geplant. Doch genau diese Authentizität kommt an: Fahrgäste feiern ihre Stimme im Netz, Bekannte erkennen sie unterwegs wieder. Chemnitz Lokal So lief die große Mai-Demo in Chemnitz ab "Aber die Reaktionen sind immer positiv", freut sich Ricarda. Ihre Lieblingshaltestelle ist die Zentralhaltestelle, wo täglich Tausende Menschen ein- und aussteigen. Tausende Menschen, die sie mit ihrer Stimme täglich begleitet: "Ich denke da eigentlich nicht drüber nach", sagt Ricarda bescheiden. Vielleicht macht gerade das ihren besonderen Zauber aus: Ricardas Stimme ist kein großes Spektakel. Kein einstudiertes Kunstprodukt. Sondern ein freundliches Stück Heimat, das uns alle - ganz unbemerkt - durch den Alltag trägt. Ricarda Bonitz spricht die Haltstellenansagen in ihrem Büro mit einem Mikro ein. © Uwe Meinhold In Bus und Bahn ist ihre Haltestellenansagen zu hören. © Uwe Meinhold Ansagen laufen vollautomatisch Seit 2025 gibt es an 15 ausgewählten Haltestellen auch englische Ansagen. © Maik Börner Täglich sind in Chemnitz mehr als 100 Busse und 49 Straßenbahnen unterwegs. Sie steuern dabei um die 600 Haltestellenpaare im gesamten Stadtgebiet an. Die Ansage an Bord laufen vollautomatisch und sind direkt mit dem Fahrplan verknüpft - die Fahrer müssen dafür nichts extra bedienen. Seit Anfang 2025 gibt es an 15 ausgewählten Haltestellen auch englische Ansagen, damit sich internationale Gäste zur Kulturhauptstadt 2025 noch besser orientieren können.

Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold (2)