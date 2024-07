Neue Lade- und Sharing-Station für E-Autos in Chemnitz

Stadtrat Volkmar Zschocke (55, Grüne) ist vom elektrischen Carsharing begeistert. © Sven Gleisberg

In Siegmar entstand am heutigen Dienstag die 42. Ausleihstation des Leipziger Carsharing-Angebots in Chemnitz mit den Fahrzeugen 58 und 59.

Es handelt sich um eine reine E-Auto-Station. "Gastgeber" ist die Wohnungsbaugenossenschaft WCW im Harthweg.

Vorstand Thomas Bartel (55) freut sich: "E-Mobilität ist ein Grundbedürfnis von Mietern, das wir abdecken." Es ist schon die zweite TeilAuto-Station bei der WCW nach der Keplerstraße.

In Sachen E-Mobilität will die WCW vorne dabei sein. Die Gesellschaft betreibt 15 öffentliche und drei interne Ladesäulen. "Unser Beitrag zur Nachhaltigkeit", so Vorständin Elvira Gallas (48).