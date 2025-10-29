Neue Sitzgelegenheiten am Chemnitzer Marktbaum

Chemnitz - Wer sich bei Einkäufen auf dem Chemnitzer Neumarkt ausruhen möchte, der hat künftig Gelegenheit dazu.

Andreas Streich (53) sitzt auf den neuen Sitzblöcken, die am Mittwoch aufgestellt wurden. © Ralph Kunz

Fünf Sitzblöcke wurden am Mittwoch im noch schmalen Schatten des Marktbaumes aufgestellt. Zwei weitere Blöcke kommen im nächsten Jahr dazu.

"Die Farbgebung und Form entspricht den Granitsitzblöcken am Marktbrunnen, sodass Formen, Farben und Materialien eine harmonische Einheit bilden", erklärt das Rathaus.

Das soll auch eine Einheit zwischen Marktbrunnen und Silberlinde herstellen.

Die Sitzblöcke wurden vom Unternehmen Natursteinwerk Mittweida geliefert. Laut Andreas Streich (53) vom Grünflächenamt sind zunächst fünf Sitzblöcke aufgestellt worden, die beiden anderen werden im kommenden Jahr aufgestellt.