Neues XXL-Kunstwerk in Chemnitz: Gerüst im Parkhaus sorgt für Rätsel!

Chemnitz - Nanu, was entsteht denn da? Im Lichthof des Parkhauses Galerie Roter Turm in Chemnitz sorgt seit Freitag ein neues Gerüst für neugierige Blicke.

Alles in Kürze

Im März war der gebürtige Chemnitzer nach einer Malaria-Infektion in seiner Wahlheimat Uganda gestorben.

Der Künstler Matthias Marx aus Dresden arbeitet dort laut "Hallenkunst"-Kurator René Kästner bis Sonntag an einem Memorial für den Dancehall-Künstler Matthias Müller (†46) alias Kid Gringo.

In den kommenden Tagen entsteht in dem Rondell ein weiteres Kunstwerk für die Innenstadt.

Die Aktion ist Teil der Ausstellung "Hallenkunst", die vom 28. August bis 21. September in der Markthalle zu sehen sein wird.

In unmittelbarer Sichtweite, am Johannisplatz, sind in den vergangenen Monaten bereits drei XXL-Wandbilder entstanden.