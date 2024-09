"New Yorker" eröffnet vergrößerte Filiale im Chemnitz Center

Chemnitz - Das Modegeschäft "New Yorker" eröffnet im Chemnitz Center seinen umgestalteten Store. Die Filiale erstreckt sich nun auf zwei Etagen. Bereits in wenigen Tagen ist die Eröffnung.

Im Chemnitz Center gibt es bald eine große "New Yorkers"-Filiale. © Sven Gleisberg

Wie das Unternehmen mitteilte, wird die vergrößerte Filiale knapp 2000 Quadratmeter umfassen - verteilt auf zwei Etagen.

Am 4. Oktober eröffnet der Laden. An diesem Tag wird auch ein DJ für gute Laune sorgen.

Zudem kündigt das Modeunternehmen spezielle Angebote an den Eröffnungstagen an: Vom 4. bis 6. Oktober erhalten alle Kunden ab einem Einkaufswert von 25 Euro fünf Euro Rabatt - ab einem Wert von 75 Euro steigt der Betrag sogar auf 15 Euro.

Außerdem können Kunden ab einem Einkaufswert von 30 Euro ihr Outfit mit einer kostenlosen Stickmaschine personalisieren.

Das Modegeschäft "New Yorker" betreibt neben der Filiale im Chemnitz Center auch ein Geschäft in der Innenstadt.

In Deutschland gibt es rund 350 Stores von "New Yorker". Das Unternehmen ist in vielen deutschen Städten vertreten und hat zudem zahlreiche internationale Standorte.