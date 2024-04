Patienten-Zahl steigt: Chemnitzer Klinikum will größere Kinderpsychiatrie bauen

Chemnitz - Die Krisen der vergangenen Jahre haben zu einem massiven Anstieg der Fallzahlen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikums Chemnitz an der Dresdner Straße geführt. Aus diesem Grund plant die Klinikleitung dort einen Neubau.

Die Institutsambulanz der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters sowie Klinik für Neurologie am Standort Dresdner Straße. © Kristin Schmidt

"Das Bauvorhaben ist dringend nötig, um unsere Infrastruktur an die Anforderungen der modernen Medizin sowie an den steigenden Behandlungsbedarf bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen anzupassen", so Dr. Franziska Zetzschke, Chefärztin der Klinik.

Waren es 2020 noch 406 Patienten, die psychisch behandelt wurden, so stieg die Zahl im Jahr 2023 auf 549 Kinder und Jugendliche. Die steigende Anzahl von Patienten in den vergangenen Jahren sei vor allem auf die anhaltenden globalen Krisen zurückzuführen.



Das Klinikum Chemnitz will sich für den Bau den Freistaat Sachsen mit ins Boot holen. Dies war das Ergebnis eines Treffens zwischen Staatsministerin Petra Köpping (66, SPD) und Klinikvertretern am Dienstag am Standort.

Für den geplanten Neubau seien rund 49 Millionen Euro Kosten veranschlagt. Eine entsprechende Förderung dazu wurde bereits im Sozialministerium des Freistaats angemeldet.