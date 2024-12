Probleme oder Sorgen zum Fest? Hier gibt es in Chemnitz Hilfe

Chemnitz - Während der Weihnachtsfeiertage und über den Jahreswechsel gibt es in Chemnitz verschiedene Anlaufstellen für Menschen in Notlagen.

Unter anderem per Telefon können Chemnitzer in Notlagen Hilfe erhalten (Symbolbild). © Marc Müller/dpa

Die Suchtberatungsstellen der Stadtmission bieten am 27. und 30. Dezember Hilfesuchenden, jeweils von 10 bis 13 Uhr, Unterstützung an.

Das Advent-Wohlfahrtswerk steht am 30. Dezember von 9 bis 12 Uhr telefonische unter 0371/5 38 06 25 zur Verfügung.

Die Bahnhofsmission öffnet am 24. sowie am 27. und 30. Dezember jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, am 28. Dezember von 9 bis 12 Uhr. Ab dem 2. Januar gelten die regulären Öffnungszeiten.