Zieht ein Pop-up-Store in den alten Chemnitzer Ratskeller?

Chemnitz - Was ist rund 112 Jahre alt und fristet derzeit ein eher tristes Dasein in Chemnitz? Der Ratskeller! Seit 2019 ist das Traditionslokal aufgrund von Bauarbeiten geschlossen und steht seither leer. Es bleibt die Frage, ob zur Kulturhauptstadt Europas 2025 (KuHa) frischer Wind in die historischen Räume einziehen könnte.