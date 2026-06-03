Reparatur an Chemnitzer Spielplatz: Auf dieser "Spinne" wird bald wieder geklettert

Chemnitz - Am Spielplatz "Am Harthwald" in Chemnitz geht es wieder voran: Seit Ende Mai laufen die Reparaturarbeiten an der beliebten Seilspinne. Im Juli soll sie wieder nutzbar sein.

Die Seilspinne auf dem Spielplatz "Am Harthwald" ist wegen Bauarbeiten gesperrt. © Kristin Schmidt

"Der geplante Austausch der Seilstruktur musste aufgrund von Problemen bei dem Einbau eines Sonderbauteils unterbrochen werden", teilt die Stadt mit.

Diese seien inzwischen behoben, sodass die Arbeiten nun fertiggestellt werden können.

Nach Angaben des Rathauses kann das Spielgerät damit pünktlich zum Beginn der Sommerferien wieder geöffnet werden.

Nicht nur die Seilspinne selbst wird erneuert: Auch die "überdimensionierte Fallschutzfläche" wird verkleinert und das Fallschutz-Material ausgetauscht.