Reparatur an Chemnitzer Spielplatz: Auf dieser "Spinne" wird bald wieder geklettert

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Die Reparaturarbeiten am Spielplatz "Am Harthwald" in Chemnitz gehen voran. Die Anlage soll im Juli wieder nutzbar sein.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Am Spielplatz "Am Harthwald" in Chemnitz geht es wieder voran: Seit Ende Mai laufen die Reparaturarbeiten an der beliebten Seilspinne. Im Juli soll sie wieder nutzbar sein.

Die Seilspinne auf dem Spielplatz "Am Harthwald" ist wegen Bauarbeiten gesperrt.
Die Seilspinne auf dem Spielplatz "Am Harthwald" ist wegen Bauarbeiten gesperrt.  © Kristin Schmidt

"Der geplante Austausch der Seilstruktur musste aufgrund von Problemen bei dem Einbau eines Sonderbauteils unterbrochen werden", teilt die Stadt mit.

Diese seien inzwischen behoben, sodass die Arbeiten nun fertiggestellt werden können.

Nach Angaben des Rathauses kann das Spielgerät damit pünktlich zum Beginn der Sommerferien wieder geöffnet werden.

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Nicht nur die Seilspinne selbst wird erneuert: Auch die "überdimensionierte Fallschutzfläche" wird verkleinert und das Fallschutz-Material ausgetauscht.

Die Gesamtkosten für Reparatur- und Landschaftsarbeiten belaufen sich auf rund 60.000 Euro.

Bereits 2019 wurde der Spielplatz im Zuge einer grundlegenden Sanierung für etwa 220.000 Euro rundum erneuert.

Titelfoto: Kristin Schmidt

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