Was verdient man in der Pflege? Chemnitzer Stadtmission verrät's bei RTL

Chemnitz - Am heutigen Mittwoch (20.15 Uhr) blickt RTL wieder tief in den Geldbeutel der Beschäftigten. In der Reportage "Was verdient Deutschland?" stellt Steffen Hallaschka (54) die Gehälter unterschiedlichster Berufsgruppen vor. Mit dabei ist diesmal die Stadtmission Chemnitz .

Bei "Was verdient Deutschland?" auf RTL geht es am Mittwochabend Beschäftigte im Pflegebereich. Mit dabei ist auch die Stadtmission Chemnitz. (Symbolbild) © 123rf/annastills

Insgesamt vier Beschäftigte aus dem Pflegebereich mit unterschiedlichen Bildungswegen und Aufgabenbereichen legen in der zweiten Folge von Staffel 3 ihr Monatsbruttogehalt offen.

Einer von den vier Personen ist Marcel Herzog. Der 39-Jährige ist examinierter Pflegefachmann mit zusätzlichen Qualifikationen. Er arbeitet in der Kurzzeitpflege und leitet den Pflegedienst.

Einschließlich Nacht- sowie Wochenend- und Feiertagsdiensten kommt er auf ein monatliches Bruttogehalt von 5610 Euro.

Deutlich weniger verdient Jeannette Neubert (52). Die Quereinsteigerin absolvierte eine einjährige Praxisausbildung und erhält 3781 Euro brutto.

Mirjam Kaufmann (40) ist zuständig für die zentrale Praxisleitung. Sie plant und organisiert die praktische Ausbildung angehender Pflegekräfte. Mit 15 Jahren Berufserfahrung liegt ihr monatliches Bruttogehalt bei 5737 Euro.

Die Hausleitung hat seit zwei Jahren Rebecca Türpe (36) inne. Angefangen als gelernte Pflegerin, hat sie sich hochgearbeitet. Seitdem verdient sie 6239 Euro brutto monatlich.