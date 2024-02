Neuer Standort steht fest: Rewe-Markt verlässt Chemnitzer Kriminalitäts-Hotspot

Am Chemnitzer Getreidemarkt befindet sich aktuell noch eine große Baustelle. Doch bereits Mitte Juni soll dort ein neuer Rewe-Markt eröffnen.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - In circa vier Monaten ist es so weit! Der Rewe-Markt am Wall in Chemnitz zieht nach aktuellem Stand am 13. Juni in den neuen Standort am Getreidemarkt ein, der sich gerade noch im Bau befindet.

Der Rewe-Standort Am Wall gilt seit Jahren als Kriminalitätsschwerpunkt in Chemnitz. © Uwe Meinhold "Mit dem Umzug wächst die Verkaufsfläche von knapp 1100 Quadratmetern auf rund 1800 Quadratmeter", so eine Sprecherin der Rewe-Group. Als Grund für den Umzug gibt der Konzern an, dass der derzeitige Standort am Wall im Hinblick auf das gewachsene Sortiment und der begrenzten Verkaufsfläche nicht mehr zeitgemäß sei.

Die Rewe-Group verspricht sich vom Umzug, dass dem Kunden ein besserer Service geboten werden könne. Dazu soll es im neuen Supermarkt Fleisch- und Wursttheken geben, wo sich Kunden von Fachpersonal beraten lassen können. Neben den klassischen Kassen werden auch SB-Kassen eingeführt, wo Kunden die Waren selbst einscannen können. Eine weitere Neuerung ist das System Scan&Go: Dort können Kunden ihre Einkäufe per Handscanner oder Smartphone erfassen und später an den Expresskassen selbst bezahlen mithilfe eines QR-Codes. Das Anstellen und erneute Auspacken der Ware an einer regulären Kasse entfalle damit. Das Einkaufen ohne Warteschlange hat sich in den vergangenen Jahren bereits in den Niederlanden bewährt. Eine Tiefgarage mit 90 Stellplätzen soll für Kunden zur Verfügung stehen.

Noch befindet sich eine große Baustelle am Getreidemarkt. © Uwe Meinhold