Schaden in Millionenhöhe: Razzia in Sachsen wegen Schwarzarbeit am Bau

Von Andreas Hummel

Chemnitz - Wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit mit Schaden in Millionenhöhe durchsuchen rund 100 Zollbeamte Wohn- und Geschäftsräume in Chemnitz und dem Erzgebirge. Ziel seien neun Objekte, teilte das Hauptzollamt Erfurt mit. Auch in Tschechien gebe es per Rechtshilfe Durchsuchungen.