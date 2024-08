Schornstein am Chemnitzer Heizwerk muss weg: So lange dauert der Abriss

Der 225 Meter hohe Schornstein wird ab 2. September abgerissen. © Sven Gleisberg

Der Versorger eins energie lässt ab dem 2. September den 225 Meter hohen Schornstein am Heizwerk Altchemnitz abreißen.

"Auf Grund der Umstellung der Erzeugungstechnologien auf die 2023 in Betrieb genommenen Motorenheizkraftwerke in Altchemnitz und in Furth wird der 1973 unweit des Südrings errichtete Schornstein nicht mehr benötigt", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.



Der Betonriese wird mit einem spinnenartigen Spezialbagger mit Hydraulikhammer von oben nach unten abgetragen.

Die Arbeiten, die ein Jahr dauern sollen, finden laut eins in der Regel montags bis samstags von 7 bis 18 Uhr statt.

"Um Staub und Lärm zu reduzieren wird ein elektrisch betriebenes Abbruchgerät verwendet. Zudem werden staubmindernde Verfahren angewendet. Auch muss nur zu Beginn der Baustelleneinrichtung und zum Ende der Maßnahme für kurze Zeit mit einem leicht erhöhten Lkw-Aufkommen gerechnet werden", heißt es weiter.