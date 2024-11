Schwarzkiefer verhindert Millionen-Bauprojekt in Chemnitz: Streit festgefahren

Chemnitz - Die unansehnliche Abriss-Brache in der Zschopauer Straße 174 in Chemnitz wird der Einfallstraße erhalten bleiben. Der Streit um eine 120 Jahre alte Schwarzkiefer , wegen der eine geplante Wohnbebauung für zehn Millionen Euro nicht genehmigt wurde, ist festgefahren.

Ein Streit um diese Kiefer lähmt seit mehr als zwei Jahren ein Millionen-Projekt. © Kristin Schmidt

"Bisher wurden 26 Bäume bereits ohne die Erteilung der erforderlichen Genehmigung gefällt. Es ist also zumutbar und geboten, die Baumaßnahmen so zu planen, dass der Erhalt und der sensible Umgang mit dem letzten erhaltenen Baum ermöglicht wird", teilte Baubürgermeister Michael Stötzer (52, Grüne) auf Nachfrage mit.

Stadträtin Ines Saborowski (57, CDU) ärgert sich: "So geht man nicht mit Investoren um. Anderswo sind auch Ersatzpflanzungen möglich. Es ist übertrieben, dafür ein Großprojekt zu stoppen."