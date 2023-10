Selbstfahrendes Taxi im Erzgebirge ist jetzt ein Fall für die Psychologen

Das Forschungsprojekt der TU Chemnitz: 200 Menschen sind im Sommer in Gelenau im autonomen Shuttle gefahren. © privat

"Wir haben sehr positives Feedback bekommen", bilanziert Psychologin Nadine Rauh (36). "Mehr als 200 Leute sind in der ersten Juliwoche tatsächlich mit dem automatisierten Shuttle gefahren. Einige davon haben wir dann interviewt und gesehen, dass die Einstellung dazu durchaus positiv ist."



Schwerpunkt des TU-Projekts: Inwieweit können autonome Fahrzeuge als "Ruftaxi" den ÖPNV in Zukunft unterstützen.

"So ein Shuttle kann die Anbindung der 'ersten und letzten Meile' sein. Also der Weg von der eigenen Haustür zum ÖPNV-Anschluss oder eben umgekehrt", erklärt Nadine Rauh.

Jetzt wollen die Wissenschaftler umfassender wissen, wie autonom fahrende Shuttles in der Bevölkerung ankommen und haben eine Online-Umfrage auf www.tu-chemnitz.de gestartet. Außerdem gibt es am heutigen Freitag die erste von zwei Präsenz-Diskussionsrunden an der TU Chemnitz.