Ferienfrust! Chemnitzer Freibäder bleiben leer: Regen "verhagelt" die Plansch-Bilanz

Chemnitz - Der Sommer 2025 zeigt sich seit Wochen von seiner grauen Seite. Das macht sich auch in den Chemnitzer Freibädern deutlich bemerkbar. Statt voller Liegewiesen und Planschvergnügen herrscht in Gablenz, Wittgensdorf und Einsiedel meist gähnende Leere.

Alles in Kürze

Die Zahlen sprechen für sich: "Zum Stichtag 27. Juli verzeichneten die Freibäder insgesamt 46.965 Besucher, im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum noch 52.856", so die Stadt.

Auch das Freibad Einsiedel hat aufgrund des schlechten Wetters aktuell verkürzte Öffnungszeiten. © Sven Gleisberg

Reagiert wurde mit gekürzten Öffnungszeiten: Gablenz und Bernsdorf schließen nun bereits 18 Uhr, Einsiedel und Wittgensdorf öffnen erst ab 11 Uhr.

Gleichzeitig weicht man in die Hallen aus, etwa ins Stadtbad oder in die Schwimmhalle Bernsdorf: "Es werden - wo immer möglich - zusätzliche Angebote in den Schwimmhallen geschaffen."

Ganz untätig bleiben die Bäder aber nicht: "Mitarbeitende aus den Freibädern unterstützen das technische Personal bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in den Hallenbädern."

Ob das Wetter sich noch dreht? Die Hoffnung stirbt zuletzt, auch im Rathaus: "Natürlich wird weiterhin auf eine beständige Schönwetterlage gehofft - idealerweise bereits in der kommenden Woche, bevor die Sommerferien zu Ende gehen."