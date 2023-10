Sie könnte verwirrt oder hilflos sein: Chemnitzerin in Berlin verschwunden

Wer hat die 51-Jährige seit Montag gesehen? © 123RF / fotohenk, Polizei Chemnitz

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren Mutter und Sohn auf den Weg nach Norden und hatten in Bundeshauptstadt haltgemacht.

"In der Folge trennten sich beide an der Müllerstraße in Berlin-Wedding kurzzeitig", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Als der Sohn zurückkehrte, war seine Mutter verschwunden. "Sie kehrte auch bis zum nächsten Morgen nicht zum in der Nähe befindlichen Fahrzeug zurück. Eine Absuche durch den Sohn in der Umgebung verlief ergebnislos", berichtet die Sprecherin.

Der 51 Jahre alte Kathrin kehrte bislang auch nicht nach Chemnitz zurück, sodass Angehörige sie als vermisst meldeten.

Die 51-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte in einem hilflosen oder verwirrten Zustand sein.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur



blonde, mittellange Haare



trug eine schwarze Jacke mit Audi-Logo, schwarze Hosen und pinkfarbene Schuhe



Weitere Anlaufpunkte der 51-Jährigen sind nicht bekannt und auch bei der Berliner Polizei liegen derzeit keine Hinweise zum Verbleib der Chemnitzerin vor.