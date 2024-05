28.05.2024 06:10 Skaterhalle "Druckbude" zieht in die Schönherrfabrik

Die Skaterhalle "Druckbude" zieht nächstes Jahr in ihr neues Domizil in der Schönherrfabrik in Chemnitz.

Von Stella Kreuzer

Chemnitz - Die Skaterhalle "Druckbude" bekommt ein neues Domizil. Jetzt steht auch ein Termin fest: Mitte des nächsten Jahres soll die zu klein gewordene Halle innerhalb des Geländes der Schönherrfabrik in Chemnitz umziehen. Steve Tietze (46), Geschäftsführer der Schönherr Weba-Gesellschaft steht in der Halle, in der zukünftig die Skater einziehen sollen. © Ralph Kunz "Wir wollten nicht woanders hingehen, sondern am Standort bleiben", sagt Steve Tietze (46), Geschäftsführer der Schönherr WEBA GmbH. "Wir als Eigentümer tätigen eine Investition in Höhe von 1,5 Millionen Euro." Die Inneneinrichtungskosten und die Planungskosten von 800.000 Euro übernimmt die Stadt Chemnitz. "Ich hoffe, dass wir im Oktober oder November mit dem Bau beginnen können", so Steve Tietze. Insgesamt 1400 Quadratmeter Fläche bietet die neue Halle. Der zusätzliche Raum soll für Büros, eine Werkstatt, Toiletten und einen Aufenthaltsraum genutzt werden. "Zum Fahren ist eine Fläche von 950 Quadratmeter geplant", berichtet "Druckbude"-Verantwortlicher Alexander Beck (47) vom AJZ. Er soll auch die Leitung in der neuen Halle übernehmen. Chemnitz Lokal Landgericht Chemnitz evakuiert: Was war da los? Im künftigen Domizil können sich nicht nur Skateboard- und BMX-Fahrer austoben. "Wir möchten einen Parkour-Bereich einbauen. Das ist ein Sport, der boomt." Parkour ist eine Art Hindernislauf durch urbane Räume, bei dem Geländer, Bänke und Co. möglichst effektiv überwunden werden sollen. Jacob (10) skatet in der "Druckbude". © Maik Börner Alexander Beck (47) vom AJZ freut sich auf den neuen Standort. © Maik Börner Die alte "Druckbude" soll nach dem Umzug für neue Mieter saniert werden.

Titelfoto: Maik Börner