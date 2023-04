Alte Halle hat ausgedient: Chemnitzer Skater suchen eine neue Bleibe

Chemnitz - Gute Aussichten für Skater, BMX-Fahrer und Mountainbiker in Chemnitz : Auch wenn ein neues Roll- und Funsportzentrum am Konkordiapark vorerst nicht gebaut wird, gibt es bald mehr Platz für diese Trendsportarten.

Die Biker und Skater der "Druckbude" freuen sich: Der Stadtrat hat Geld für den Umzug in eine größere Halle locker gemacht. © Maik Börner

Die Skatehalle "Druckbude" hat ausgedient: zu klein und baufällig ist die Halle auf dem Gelände der Schönherrfabrik, in der die Szene seit 15 Jahren beständig gewachsen ist.

Der Stadtrat beschloss deshalb in seiner Haushaltssitzung: Für die Ausstattung einer größeren Halle gibt es dieses Jahr 300.000 Euro, und 91.000 Euro für die Miete 2024.



Skatehallen-Verantwortlicher Alexander Beck (45) vom AJZ, das die Skathalle betreibt: "Wir freuen uns. Es ist ein gutes Zeichen, dass sich der Stadtrat in Zeiten, wo das Geld knapp ist, zu der Skatehalle für Chemnitz bekennt."

Aktuell wird an einem Betreiberkonzept und verschiedenen Varianten für den Aus- und Umbau einer größeren Halle gearbeitet. "Am liebsten würden wir auf dem Gelände der Schönherrfabrik bleiben und eine 11.000 Quadratmeter große Halle ausbauen, die gegenwärtig noch als Lagerhalle der ansässigen Gießerei genutzt wird", so Beck.

"Das Gebäude ist säulenfrei und höher als die Druckbude und damit ideal für den Bikesport, der Platz für Sprünge braucht. Auch die geplante Anbindung an den Radweg wäre ideal."