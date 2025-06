Solarpark-Ärger! Bürgerinitiative will Stadt verklagen

Chemnitz - Ein Solarkraftwerk auf 26 Hektar Fläche direkt am Wohngebiet sorgt seit Wochen in Chemnitz -Glösa für Ärger. "Wir werden Klage gegen die Stadt einreichen", kündigte jetzt Katrin Scherwenk (59) von der Bürgerinitiative an.

Noch-Baubürgermeister Michael Stötzer (52, Grüne) verweist auf gesetzliche Vorgaben. © Uwe Meinhold

Politische Brisanz bekommt der Bürgerprotest mit einer am Montag in Glösa geplanten öffentlichen Fraktionssitzung der AfD, die 16.30 Uhr am Spielplatz Genossenschaftsweg an einem Info-Stand mit Anwohnern ins Gespräch kommen will.

Gegen diese Art von Rückenwind verwahrt sich die Bürgerinitiative: "Wir betrachten diese Form der Öffentlichkeitsarbeit als nicht zielführend. Sie dient unserer Auffassung nach eher der populistischen Instrumentalisierung eines komplexen Themas."

Es stünde der Fraktion frei, sich im Stadtrat aktiv für die Anliegen der Betroffenen einzusetzen - was bislang nicht geschehen sei.