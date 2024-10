20.10.2024 06:35 1.145 Spannende Ausflugstipps für den letzten Tag der Herbstferien in Chemnitz und Umgebung

Am morgigen Montag geht die Schule wieder los. Doch zuvor gibt es am heutigen Sonntag in Chemnitz und Umgebung noch mal einiges zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Am morgigen Montag geht die Schule wieder los. Doch bevor das Lernen wieder beginnt, gibt es am heutigen Sonntag in Chemnitz und Umgebung noch mal einiges zu erleben. Kinderführung mit Robby Roboter Chemnitz - Das Industriemuseum Chemnitz (Zwickauer Straße 119) lädt zu einem Rundgang durch das Museum ein. Dabei erlebt Ihr Maschinen in Funktion und werdet an den verschiedenen Stationen selbst aktiv. Die ganze Zeit mit dabei ist auch Robby, der Roboter. Eine vorherige Anmeldung unter 0371/3676410 wird empfohlen. Am besten geeignet ist die Führung für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Schlossgeflüster Chemnitz - Einmal im Monat schlüpft Birgit Lehmann in historische Roben und präsentiert als Gräfin Frederike von Grünberg im Wasserschloss Klaffenbach zusammen mit wechselnden Gästen Unterhaltsames und Wissenswertes aus vergangenen Zeiten. Am heutigen Sonntag ist die Oktober-Führung. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr im Bürgersaal. Los geht's dann um 15 Uhr. Tickets kosten 25,90 Euro. Birgit Lehmann als Gräfin Frederike von Grünberg. © PR DDR-Museum mistet aus Gelenau - Ende Juli schloss das DDR-Museum (Straße der Einheit 11) in Gelenau seine Türen. Damit die Museums-Juwelen nicht einstauben, entschied sich die Inhaberin, diese bei einem Flohmarkt zu verkaufen. Nachdem dieser bereits Anfang Oktober großen Anklang gefunden hatte, findet am heutigen Sonntag der zweite statt. Die Öffnungszeiten sind von 11 bis 17 Uhr. Im ehemaligen DDR-Museum gibt es viele Raritäten von früher. © Uwe Meinhold Traditionelles Handwerk Sachsen - Auf zum Tag des traditionellen Handwerks: Viele Handwerker, Firmen und Museen öffnen am heutigen Sonntag ihre Werkstätten und Schauräume für Besucher. So könnt Ihr unter anderem im Strumpfmuseum Gelenau (Rathausplatz 1) die Maschinen bei Vorführungen bestaunen, im Schloss Schlettau (Schlossplatz 8) die Posamenten-Herstellung bewundern, im Frohnauer Hammer (Sehmatalstraße 3) beim Hammerschmieden zuschauen und vieles mehr. Die meisten Aktionen finden zwischen 10 und 17 Uhr statt. Wer bei den Schautagen mitmacht und zu welchen Zeiten die Angebote genutzt werden können, findet Ihr unter: erzgebirge-tourismus.de/tag-des-handwerks.

Einer der Ausstellungsräume mit Posamentier-Maschinen im Schloss Schlettau. © Uwe Meinhold Ritterschule Rochlitz - Im Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) gibt es um 11, 12 und 14.30 Uhr bei der "Ritterschule" viel Wissenswertes aus dem Leben der Ritter zu erfahren. Die Teilnahmegebühr kostet jeweils 9 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Weitere Informationen und die Anmeldung findet Ihr unter: schloss-rochlitz.de. Im Schloss Rochlitz dreht sich alles rund um die Ritter. (Symbolbild) © picture point/Sven Sonntag Herbstfest im Tierpark Freiberg - Der Freiberger Tierpark (Chemnitzer Straße 8T) lädt heute von 13 bis 16 Uhr zum diesjährigen Herbstfest ein. Auf Euch warten viele Spiel- und Spaßstationen. Unter anderem mit Kürbiskegeln, Kinderschminken und Hau-den-Lukas. Außerdem wird der schönste von den Gästen geschnitzte Kürbis prämiert. Der Eintritt zum kompletten Park ist frei. Ein tierischer Ausflug gefällig? Wie wäre es mit dem Herbstfest im Tierpark Freiberg? © Sven Gleisberg Hochzeitsmesse Zwickau - Es soll bald geheiratet werden? Dann ist die Hochzeitsmesse in der Villa Mocc (Humboldtstraße 14) genau das Richtige für Euch. Die Messe sorgt für Inspiration und Anregungen. Zahlreiche Aussteller präsentieren ihre Angebote rund um die Themen Brautpaarmode, Floristik, Fotografie und Dekoration. Die Messe geht von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 2,50 Euro pro Person. Holt Euch bei der Hochzeitsmesse in der Villa Mocc Anregungen für Eure Hochzeit. (Symbolbild) © 123RF/andron19821982 Hüpfburgenparty Großschirma - Bei Möbel Mahler in Siebenlehn (An der Autobahn 4) gibt es nur noch heute bei der Hüpfburgenparty viel Platz zum Spielen, Toben und Springen. Ein Highlight ist wohl die gigantische Lego-Spiel-Ecke und für alle Gartenbahn-Fans die fantastische Dauerausstellung. Der Eintritt ist frei. Geöffnet hat die Party von 10 bis 18 Uhr. TAG24 wünscht einen spaßigen Sonntag!

Titelfoto: Bildmontage: PR, Picture Point/Sven Sonntag, Sven Gleisberg, 123rf/andron19821982