25.06.2026 15:46 Sparkurs! Auf diesen Zuglinien rund um Chemnitz wird der Fahrplan ausgedünnt

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Der ZVMS dünnt über die Sommerferien die Fahrpläne rund um Chemnitz aus. Grund dafür sind Sparmaßnahmen.

Von Amelie Fromm

Chemnitz/Zwickau - Während der Sommerferien dünnt der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) die Fahrpläne aus. Betroffen sind die Linien C11, C14 und der RB30. Auf der Linie der C14 fallen unter der Woche alle Fahrten zwischen Einsiedel und Thalheim weg. © Kristin Schmidt Die C11 fährt zwischen Chemnitz und Stollberg werktags nur noch stündlich. Auf der C14 fallen unter der Woche alle Fahrten zwischen Einsiedel und Thalheim weg. Dadurch gibt es auf dem Abschnitt gemeinsam mit der C13 keinen Halbstundentakt mehr. Ersatzweise werden Busverbindungen angepasst und verlängert. Auch auf der RB30 werden zusätzliche Verstärkerzüge gestrichen. Der Grund für die Schlankheitskur: Dem ZVMS fehlen rund 1,3 Millionen Euro. Der Freistaat Sachsen zahlt weniger Regionalisierungsmittel als geplant. Zudem drohen weitere Mehrkosten durch steigende Trassenpreise.

Titelfoto: Kristin Schmidt