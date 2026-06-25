Temperaturen bis 39 Grad: So gefährlich ist die Hitze für Obdachlose

Chemnitz - Die Hitze macht uns allen zu schaffen. Doch während die meisten Chemnitzer sich in ihre eigenen vier Wände zurückziehen können, haben Wohnungslose diese Möglichkeit nicht. Wo bekommen Wohnungslose jetzt Hilfe und was kann jeder Einzelne tun, wenn er einen hilfsbedürftigen Menschen sieht?

Ein Anlaufpunkt für Obdachlose ist der Tagestreff "Haltestelle" in Chemnitz. © Uwe Meinhold

Hohe Temperaturen jenseits der 30 Grad und die langanhaltende Hitzeperiode kann besonders für Menschen, die auf der Straße leben, schnell gefährlich werden. Es besteht unter anderem die Gefahr von Kreislaufprobleme und Dehydration.

"Wer auf der Straße lebt, hat häufig keinen Zugang zu Trinkwasser, Schatten, Duschen oder Schutzräumen – das kann lebensbedrohlich sein", erklärt die Diakonie Sachsen.

Ein Anlaufpunkt für Obdachlose bei der Sommerhitze in Chemnitz ist unter anderem der Tagestreff "Haltestelle" in der Annenstraße. Neben einem preiswerten Essen und Getränken gibt es auch Duschmöglichkeiten und notwendige Hygieneartikel.

Eine weitere Aufenthaltsmöglichkeit ist die Bahnhofsmission am Hauptbahnhof sowie das "Wohnprojekt I" in der Heinrich-Schütz-Straße 84.