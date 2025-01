Sternsinger segnen Chemnitzer Rathaus

Chemnitz - Die Sternsinger haben auf ihrer traditionellen Tour wieder ihren Segen ins Chemnitzer Rathaus und das Bürgerhaus am Wall gebracht.

Levian (9) schrieb den traditionellen Sternsinger-Segen über die Ratssaal-Tür. © Uwe Meinhold

Knapp 30 Kinder der katholischen Stadtgemeinden hatten sich als Heilige Drei Könige verkleidet und sangen Lieder und Verse.

Das Motto der Sternsingeraktion in diesem Jahr: "Erhebet Eure Stimme! - Sternsingen für Kinderrechte".

Die kleinen "Majestäten" ziehen jetzt weiter von Haus zu Haus und sammeln Spenden für Kinder in Not. In diesem Jahr gehen die Erlöse nach Kenia und Kolumbien.

Der katholische Brauch des Sternsingens ist Hunderte Jahre alt. Er geht auf die biblischen Sterndeuter aus dem Morgenland zurück, die in der Überlieferung erst später zu Königen wurden.