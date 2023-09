04.09.2023 17:24 Straßen am Mittwochabend in Chemnitzer City gesperrt: Das ist der Grund

In Chemnitz werden am Mittwochabend einige Straßen in der Chemnitzer Innenstadt gesperrt. Grund dafür ist der diesjährige Firmenlauf.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Am Mittwochabend müssen sich Autofahrer auf gesperrte Straßen in der Chemnitzer Innenstadt einstellen. Grund dafür ist der diesjährige Firmenlauf. Am Mittwoch findet in Chemnitz wieder der traditionelle Firmenlauf statt. © Uwe Meinhold Ab 18 Uhr sollen etwa 9000 Teilnehmer durch die Innenstadt flitzen. Die Laufstrecke führt vom Jakobikirchplatz über die Hartmannstraße, einmal um den Schlossteich und über die Hartmannstraße wieder zurück in die Innenstadt. Für dieses Event wird die Laufstrecke von 17 bis etwa 20.30 Uhr komplett gesperrt. Und: "Die entlang der Laufstrecke aufgestellten Halteverbote sowie die Hinweise der Ordner müssen aus Sicherheitsgründen eingehalten beziehungsweise beachtet werden", heißt es von der Stadt. Die Veranstaltung wird am Mittwochabend durch die Polizeidirektion Chemnitz abgesichert. Neben den zahlreichen Teilnehmern werden auch einige Zuschauer erwartet.

Chemnitz Lokal "Die Teilnehmer:innen und Besucher:innen der Veranstaltung werden gebeten, die Innenstadtparkplätze sowie den ÖPNV zu nutzen", heißt es abschließend aus dem Rathaus. Änderungen bei der CVAG aufgrund der Sperrungen werden auf der Internetseite des Verkehrsunternehmens bekannt gegeben.

