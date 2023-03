Straßensperrung nach Wasserrohrbruch in Chemnitz

Chemnitz - Straßensperrung bis Ende der Woche in Chemnitz !

Voraussichtlich bis Freitag ist die Barbarossastraße in Richtung Zwickauer Straße gesperrt. © Peter Zschage

Am Montag musste die Barbarossastraße ab Ahornstraße und in Richtung Zwickauer Straße aufgrund eines Wasserrohrbruchs gesperrt werden. Das teilte die Stadt Chemnitz am Nachmittag mit.

Die Arbeiten durch die FirmaRAC Rohrleitungsbau Altchemnitz GmbH dauern voraussichtlich bis zum 10. März an.

Die Umleitung des Verkehrs sowie der Linienbusse der CVAG erfolgen über die Ahornstraße, Ulmenstraße und Zwickauer Straße.