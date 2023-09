15.09.2023 09:03 3.150 Streik in Chemnitz: Klima-Aktivisten blockieren Kreuzung in der City

In Chemnitz wollen Klima-Aktivisten am Freitagmorgen die Kreuzung Bahnhofstraße/ Augustusburger Straße blockieren. Am Nachmittag ist noch eine Demo geplant.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Klimastreik am heutigen Freitag in Chemnitz! Ab 8.30 Uhr blockierten Klima-Aktivisten in Chemnitz die Kreuzung Bahnhofstraße/Augustusburger Straße. © Ralph Kunz "Fridays for Future" hat zum globalen Klimastreik aufgerufen. Die Bewegung plant an diesem Tag Protestaktionen, unter anderem gab es am Morgen für etwa 20 Minuten eine Straßenblockade. 8.30 Uhr blockierten Aktivisten die Kreuzung Bahnhofstraße/ Augustusburger Straße. Gegen 9 Uhr wurde die Kreuzung wieder für den Verkehr freigegeben. Busse der CVAG hatten dadurch Verspätungen. Zahlreiche Autofahrer wendeten, um die Blockade zu umfahren. Ab 16 Uhr ist dann von dem Chemnitzer Klimabündnis, dem verschiedene Initiativen wie zum Beispiel auch Parents for Future oder die Students for Future angehören, noch eine Kundgebung und anschließende Demonstration durch die Innenstadt geplant. Die Aktivisten stoppten am Freitagmorgen den Verkehr auf der Bahnhofstraße. © Ralph Kunz Die Straßenblockade am Freitagmorgen ist angemeldet und wird von der Polizei begleitet. © Ralph Kunz Zuletzt protestierten Klimaaktivisten im März und im April auf der Leipziger Straße mit Plakaten. Erstmeldung: 15. September, 8.02 Uhr, zuletzt aktualisiert: 9.03 Uhr

Titelfoto: Ralph Kunz