Tarifverhandlungen zwischen City-Bahn und GDL ergebnislos beendet

Chemnitz - Die Geschäftsführung der City-Bahn Chemnitz (CBC) und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) trafen sich am heutigen Freitag zu den ersten Tarifgesprächen nach fünf Monaten Verhandlungsstillstand - und kamen zu keinem Ergebnis.

"Damit bleibt die 35-h-Woche absehbar weiter nicht finanzierbar", so Straube weiter. Er bleibe jedoch weiterhin gesprächsbereit.

City-Bahn-Geschäftsführer Friedbert Straube (44) erklärt am Freitagnachmittag: "Ich zeigte mich heute bereit, die notwendigen Rahmenbedingungen zur Umsetzung der 35-Stunden-Woche zu schaffen und trotzdem die Löhne entsprechend der Teuerungsrate auch in Zukunft zu erhöhen."

"Die City-Bahn hält an dem Ziel fest, weitere Streiks zu verhindern und so schnell wie möglich zu einem stabilen und verlässlichen Fahrbetrieb zurückzukehren", so die CBC.