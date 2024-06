Über 600 Meter: In Chemnitz gibt's heute die längste Slackline Deutschlands

Chemnitz - Beim Kosmos-Festival in Chemnitz am heutigen Samstag wird nicht nur gesungen, musiziert und getanzt - sondern auch balanciert: Sportler versuchen, ihr Gleichgewicht auf einer circa 630 Meter langen Leine zu halten. Sie praktizieren "Slackline". Dabei wurde bereits jetzt ein kleiner Rekord gebrochen.

Robby Voigt (43) freut sich auf das Event. © Uwe Meinhold

Das Seil - die "Highline" - hat eine Höhe von 30 bis 40 Metern. "Ziel ist es, einmal, hin und zurück zu balancieren, vom GGG-Hochhaus zur Schlosskirche und wieder zurück", erklärt Robby Voigt (43) vom Verein Walden, der das Projekt unterstützt. Slackliner aus ganz Deutschland werden sich heute an der Strecke versuchen.



Bei dem Event wurde laut den Veranstaltern auch ein Rekord gebrochen: Das Seil ist die am weitesten gespannte Highline in Deutschland - und eine der am weitesten urban gespannten Highlines auf der Welt.