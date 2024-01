Überraschender Heiratsantrag: Fußakrobatin sagt "Ja!" zum Zirkusclown

Chemnitz - Am Ende dieser Zirkusvorstellung stand die ganz große Liebe im Rampenlicht: Clown Berty (49) ging vor Fußakrobatin Otilia (32) auf die Knie und machte ihr einen rührenden Heiratsantrag.

Von diesem Höhepunkt der Show wusste niemand: Clown Berty (49) ging vor Akrobatin Otilia (32) auf die Knie. © Uwe Meinhold

Die beiden stammen aus Zirkusfamilien und kennen sich schon seit 30 Jahren: "Als 19-Jähriger habe ich auf meinen kleinen Bruder und Otilia auf dem Spielplatz aufgepasst", erinnert sich Berty.

Danach waren beide mit unterschiedlichen Zirkussen unterwegs. Als Otilia 24 Jahre später wieder vor Berty stand, war aus dem kleinen Mädchen eine hübsche junge Frau geworden.

"Ich habe nur ihre Mutter erkannt und konnte gar nicht glauben, dass es Otilia ist." Der Spaßmacher verliebte sich Hals über Kopf, und auch die hübsche Artistin konnte dem Charme des Clowns nicht widerstehen. Mittlerweile ist das Familienglück mit zwei kleinen Söhnen (1 und 2) komplett.



In Chemnitz fasste sich Berty ein Herz: "Hier war die Stimmung über Weihnachten so schön, dass ich am 27. Dezember losgegangen bin und heimlich einen Ring gekauft habe." Seine Antragspläne hielt er bis zuletzt geheim, nur der Zirkusdirektor war eingeweiht.