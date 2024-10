Erst passiert nichts, dann geht es schnell: Denkmalgeschützte Bänke in Chemnitz plötzlich ganz

Chemnitz - Es klingt wie ein schlechter Scherz: Am Richard-Hartmann-Platz in Chemnitz standen jahrelang die Überreste von alten Sitzbänken - graue Steinstehlen ohne Funktion, überwuchert von Pflanzen und direkt davor ein Bushäuschen mit gerade mal zwei Sitzplätzen. Doch was viele nicht wussten: Diese "Bänke" sind denkmalgeschützt!