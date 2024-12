Vertrag ausgelaufen: TU Chemnitz kappt Unterstützung für Orchester und Chor

"Seit diesem Zeitpunkt wird der Universitäts-Chor pro Auftritt gebucht und vergütet, so beispielsweise beim TUCweihnachtsmarkt am 4. Dezember. Diese Form der Zusammenarbeit trifft derzeit für alle Klangkörper zu." Über die zukünftige Zusammenarbeit seien aktuell noch Gespräche mit den Ensembles im Gange.

Wer die Musiker unterstützen möchte, hat diese Woche bei den Adventskonzerten des Unichors zweimal die Gelegenheit: am morgigen Donnerstag (18 Uhr) in der Jakobikirche in der Innenstadt und am Sonntag (16 Uhr) in der Trinitatiskirche in Hilbersdorf. Der Eintritt ist frei, Spenden werden jedoch erbeten.