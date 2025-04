Von Bier-Taufe bis zur Bußgeld-Flatrate: Das waren die besten April-Scherze

Chemnitz - Der April macht sprichwörtlich, was er will. Und am 1. April auch Groß und Klein auf der ganzen Welt. Doch nicht nur Kinder haben große Freude, ihr Umfeld "in den April zu schicken". TAG24 hat sich umgeschaut und ein "Best-of" aus Chemnitz und Umgebung für Euch zusammengestellt.