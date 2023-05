Von wegen nur billige Buxen: Chemnitzer Schlüpfermarkt setzt auch auf Qualität aus der Region

Chemnitz - Auf dem Schlüpfermarkt in Chemnitz gibt es nur billig? Von wegen! Zwischen den vielen Ständen zwischen Neumarkt und Rosenhof gibt es auch viel Qualität. Tradition trifft hier Erfahrung.

Fischer-Textilien bringen regionale Mode auf den "Schlüpfermarkt" in Chemnitz. © Kristin Schmidt

Neben Tischdecken und Gardinen aus Plauen bietet Petra Leikeb (62) Unterwäsche der Firma Fischer und Miederwaren von Delling an. Beides Wäschehersteller aus Limbach-Oberfrohna. "Hier geht es um Qualität", schwärmt die Verkäuferin.



"Hausschuhe und Pantoffeln aus dem Erzgebirge" verkauft Peter Hauke (63). Okay, Hersteller Trunte sitzt in Kirchberg. Für Hauke ist wichtiger, dass die Filzpantoffeln "lange warm halten". Da stimmt Kundin Ursula Opitz (71) zu: "Für mich sind viele Stände DDR-Tradition. Deshalb komme ich aus Frankenberg her."

Aber die Kundin sucht eher eine Tasche, die man auch als Rucksack tragen kann. Anwar Muhammad (51) preist seine Taschen "aus Italien" an. "Sehr schön, aber die Farbe passt nicht", winkt Ursula Opitz ab.