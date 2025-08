Warten auf den Superstar: Riesen-Ansturm beim Bryan-Adams-Konzert in Chemnitz

Chemnitz - Im Rahmen seiner kurzen Open-Air-Tour machte Rocklegende Bryan Adams (65) am Mittwochabend Halt in Chemnitz . Auf der Küchwaldwiese versammelten sich bereits Stunden vor Konzertbeginn zahlreiche Fans, um einen guten Platz zu ergattern.

Alles in Kürze

Olaf (57, v.l.), Sandra (48), Yvonne (53) und Jörg (55) aus Limbach-Oberfrohna waren bereits 14.30 Uhr in Konzertlaune. © Kristin Schmidt

Schon am frühen Nachmittag füllte sich der Bereich rund um den Einlass.

Viele reisten eigens an, um ihr Idol aus nächster Nähe zu erleben – so auch Olaf (57), Sandra (48), Yvonne (53) und Jörg (55) aus Limbach-Oberfrohna.

"Bislang ist alles ganz entspannt. Auf der Anreise gab es zwar etwas Stau, aber das war auszuhalten", berichtete die Gruppe. Für Yvonne hatte der Abend eine besondere Bedeutung: "'Heaven' war unser Hochzeitssong. Ich hoffe, Bryan spielt ihn heute – dann wird ordentlich getanzt."

Leichte Kritik äußerten die Fans allerdings an der Organisation: Am Getränkestand direkt am Einlass fehlten zunächst Becher.