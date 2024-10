Was wird aus dem Schauspielhaus in Chemnitz? Fraktionen erhöhen Druck aufs Rathaus

Chemnitz - Das Schicksal des weiter verfallenden Schauspielhauses in Chemnitz ist nach wie vor ungewiss, die angestrebte Sanierung liegt durch die Explosion der Kosten auf 34 Millionen Euro in weiter Ferne. Seit drei Jahren spielen die Chemnitzer Theater im "Spinnbau" an der Altchemnitzer Straße. Die Fraktionen im Stadtrat erhöhen jetzt auch mit Blick auf die Kulturhauptstadt den Druck auf das Rathaus.