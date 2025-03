Wasser marsch! Die Chemnitzer Trinkbrunnen sprudeln wieder

Chemnitz - Pünktlich zum Weltwassertag (22. März) wurden in Chemnitz am Samstag die drei städtischen Trinkbrunnen in Betrieb genommen.

Kathrin Dinkel (34) testet den Trinkbrunnen im Zentrum. © Sven Gleisberg

Am Samstag nutzten bereits einige Bürger den Trinkbrunnen am Rathaus während des "Shopping Day" in der City.

In diesem Jahr dürfen sich die Bürger auf gleich fünf neue Trinkbrunnen freuen, darunter der am Küchwaldpavillon und einer am Konkordiaplatz, der im April in Betrieb geht.

Ein weiterer Trinkbrunnen wird am Brühl-Boulevard errichtet und ist ebenfalls ab April zugänglich.

Doch das war noch nicht alles: Die große Brunnensaison 2025 beginnt am 26. März mit der Inbetriebnahme der Schloßteichfontäne. Diese wird nicht nur als hübsche Attraktion dienen, sondern laut Rathaus auch die Ökologie des Schloßteichs durch den erhöhten Sauerstoffeintrag aktiv unterstützen.