Wege-Retter Ivo Partschefeld legt Chemnitz die Karten

Chemnitz - Vor drei Jahren wurde ein Chemnitzer Computerexperte bekannt, weil er zur Rettung der Wege in Sachsen aufrief und dazu einen Verein gründete. Jetzt legt Ivo Partschefeld (45) den Chemnitzern und Sachsen die ganz großen Karten und zeigt im Netz, wo es grünt, wo Weizen wächst und wo die Supermärkte sind.

Ivo Partschefeld (45) zeigt eine Karte mit Chemnitzer Einkaufszentren und Supermärkten. © Kristin Schmidt

Der hauptberufliche Flurbereiniger beim Landratsamt Erzgebirge hat sich mit der Firma www.geodienstleistungen.de nebenbei selbstständig gemacht. Ob mit dem Programm Qgis auf Basis der ESA-Satellitenbilder, mit Open Street Map oder anderen Quellen: Der Chemnitzer filtert aus Daten spannende Themen heraus.



So zeigt eine Karte, dass Chemnitz in neun Jahren 637 Fußballfelder an Agrarflächen verloren hat - und wo das passiert. Karten zeigen Orte mit schweren Verkehrsunfällen oder alle 113 Supermärkte der Stadt.

Logischerweise ballen sich die Läden ums Zentrum. Aber wie leer die Karte im Osten und Westen der Stadt ist, erstaunt dann doch.

Auf YouTube veröffentlicht Ivo Partschefeld regelmäßig Videos. Unter dem Namen PyQgis zeigt er deutsche Tagebaue, die kleinsten oder die einsamsten Gemeinden Deutschlands. Witzig ist die Aufbereitung des sächsischen Bierkonsums. Die 448,6 Liter Millionen Gerstensaft pro Jahr würden acht bunte Schornsteine füllen.

Aktuell wird der Chemnitzer auch als Streitschlichter gebraucht: "Zwei Landwirte in Sachsen-Anhalt zoffen sich um Flurstücke. Ich helfe mit Katasterdaten."