Wegen Knoblauchkröte: Haus- und Kitaneubau gestoppt

Chemnitz - Kein Häuslebau am "Hexenberg": Die Pläne für 46 neue Eigenheime und eine Kita in Grüna (Chemnitz) sind wohl endgültig geplatzt. Das Rathaus hat den Bebauungsplan "Wohnen an der Dorfstraße" gekippt. Begründet wird die Kehrtwende mit einer seltenen Amphibienart.