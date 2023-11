Weichen-Mangel in Chemnitz! Diese Straßenbahnlinie wird erst 2024 fertig gebaut

Straßenbahn-Fahrer der Linie 1 in Chemnitz brauchen starke Nerven. Die Bauarbeiten in der Zwickauer Straße dauern länger als geplant.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Die Bauarbeiten an der Straßenbahntrasse in der Zwickauer Straße in Chemnitz dauern voraussichtlich ein Vierteljahr länger als geplant. Grund: Es fehlen Weichen.

Bisher sind erst drei von sechs Weichenanlagen eingebaut. © Maik Börner "Trotz umfangreicher Bemühungen kann der ursprünglich geplante Termin zur Fertigstellung der Trasse im Dezember 2023 nicht realisiert werden", teilt CVAG-Sprecherin Juliane Kirste (39) mit. Wegen Lieferschwierigkeiten verzögert sich der Einbau der Weichen - aktuell sind erst drei von sechs Weichenanlagen eingebaut. "Um den Baufortschritt nicht noch weiter zu behindern, wurden in den vergangenen Monaten an verschiedenen Stellen provisorische Elemente eingesetzt", so Kirste. Neben fehlendem Material sorgte auch der Baugrund für Überraschungen. In der Folge kann die Haltestelle Reichsstraße erst Anfang 2024 fertig gestellt werden. "Zudem werden die Bauarbeiten an den Überfahrten Schillstraße, Popowstraße und Guerickestraße ebenfalls erst Anfang kommenden Jahres beendet sein", teilte das Verkehrsunternehmen mit. Chemnitz Lokal Keine Wasserstoff-Anbindung für Chemnitz: FDP-Mann schreibt Protestbrief an den Kanzler Die Fertigstellung der Straßenbahntrasse verschiebt sich auf Ende März. Bis dahin müssen sich Fahrgäste der Linie 1 weiter auf Schienenersatzverkehr einrichten.

Wegen Lieferschwierigkeiten kommt es auf der Baustelle an der Zwickauer Straße zu Verzögerungen von voraussichtlich einem Vierteljahr. © Maik Börner

Keine Kostensteigerung trotz Verzögerungen