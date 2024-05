Wut auf kaputten Bürgersteig in Chemnitz: "Hier vergammelt alles!"

Frank Bachmann (65) stürzte aufgrund des desolaten Fußwegs und brach sich dabei den Arm. © Maik Börner

Es geht um den Fußweg an der oberen Albert-Jentzsch-Straße zur Geibelhöhe.

Gerd Schumann (87) ist der Weg schon lange ein Dorn im Auge: "Platten sind uneben, zerbrochen oder fehlen ganz. Hier vergammelt alles! Außerdem ist der Weg gerade für Rentner gefährlich. Auch ich bin schon einige Male gestolpert."

"Vor allem abends im schummrigen Licht ist der Weg gefährlich", stimmt Anwohner Uwe Riedel (83) zu. Der gehbehinderte Rentner schimpft auf die Stadt: "Ein Trauerspiel!"

Richtig hart trafen die Untiefen in Gablenz Frank Bachmann (65). Sein Fuß blieb an einer Platte hängen, er stürzte. "Am nächsten Morgen kamen die richtigen Schmerzen, mein rechter Arm ist gebrochen." Der Sturz passierte am Männertag - "doch betrunken war ich nicht".

Der Stadt sei der Zustand des Fußweges seit einer Ortsbesichtigung im Herbst bekannt, erklärte die Verwaltung. Aktuelle Meldungen zu Unfallgefahren lägen aber nicht vor.