Zelte im Stadthallen-Park: Was ist hier los?

Etwa 40 Personen besuchten das Camp bereits am Vormittag, sagte ein Sprecher.

Es ist Teil eines weltweiten Streiks: Fridays for Future hat für diesen Freitag weltweit zu Protesten aufgerufen.

Allein in Deutschland soll es in mehr als 100 Städten Aktionen geben, darunter in Berlin, Hamburg, Köln und auch in kleineren Städten. In Sachsen waren ab Nachmittag auch Aktionen in Dresden, Leipzig und Freiberg geplant.