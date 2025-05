Zoff mit Nachbarn: Dieser Chemnitzer Club macht dicht

Chemnitz - Ausgerechnet im Jahr der Kulturhauptstadt 2025 schließt ein prägendes Projekt in Chemnitz seine Türen: Der Club "Zukunft" im Kompott macht dicht. Das gaben die Betreiber des VAUZ e.V. in einem emotionalen Statement auf Instagram bekannt. "Kultur und soziale Projekte sind von Kürzungen betroffen, politisch steigt die Anspannung in der Stadt und ja, wir machen zu", heißt es zu Beginn des Statements.