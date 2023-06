Zu kompliziert, zu teuer: Investor verschiebt Umbau von Chemnitzer Kaufhof-Gebäude

Chemnitz - Die große Umgestaltung des Kaufhofes in Chemnitz wird länger als gedacht auf sich warten lassen. Statt wie angekündigt im Sommer soll es erst im kommenden Frühjahr losgehen. So lange wird es auch keine neue Lebensmittelabteilung im Erdgeschoss geben.

Besondere Anforderungen stelle der Brandschutz und die Entfernung der Rolltreppen in den oberen beiden Stockwerken.

"Das hängt einerseits mit der komplizierten Architektur des Hauses zusammen, die speziell für einen Mieter konzipiert wurde. Aber auch mit den derzeitigen Bedingungen und der Kostenentwicklung in der Baubranche. Wir wollen eine solide Planung, solide Baukosten und nichts überstürzen", so Uhlig.

Positives kann der Krieger-Manager von den Verhandlungen mit dem angeschlagenen Kaufhaus-Konzern berichten: "Wir können jetzt sicher sagen, dass Kaufhof in Chemnitz bleiben wird. Die Verträge stehen ganz kurz vor dem Abschluss. Auch mit den anderen künftigen Mietern sprechen wir gerade."

Galeria Kaufhof wird sich auf die Flächen in den unteren beiden Etagen verkleinern. Für den Lebensmittelmarkt im Erdgeschoss wird es einen neuen Betreiber geben, für den die Fläche abgetrennt und umgebaut werden soll. Die Galeria Markthalle hatte Anfang des Monats geschlossen. Die 13 Mitarbeiter wurden zum 30. Juni gekündigt.

"Der Umbau für den neuen Lebensmittelmarkt startet zeitgleich zu den anderen Bauarbeiten im Frühjahr 2024. Das wird mit einer kurzen Schließzeit des gesamten Hauses verbunden sein", kündigt Andreas Uhlig an. Mit der Umgestaltung sollen auch die Aufzüge am Haupteingang und am Parkhaus erneuert werden.