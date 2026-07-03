Zum Gedenken an VW-Legende: Neuer Garten im Chemnitzer Stadtpark
Chemnitz - Chemnitz hat einen neuen Hingucker im Stadtpark: Am Eingang an der Kreuzung Händelstraße/Schumannstraße wurde am Freitag der Carl-Horst-Hahn-Garten eingeweiht.
Im Mittelpunkt des Areals steht die Erinnerung an den langjährigen und legendären Volkswagen-Manager Carl Horst Hahn (1926-2023), dessen Lebensweg eng mit der Stadt verbunden ist.
Der junge Hahn soll auf dem Weg von der Familienvilla in der Händelstraße zum Motorenwerk genau an dieser Stelle den Stadtpark passiert haben.
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Der zuvor eher unscheinbare und teils vernachlässigte Abschnitt des Stadtparks wurde umfassend aufgewertet.
"Der ursprüngliche Wegeverlauf wurde wieder sichtbar gemacht und die Bepflanzung erneuert. Statt der früheren Rosenbeete, die einen hohen Pflegeaufwand erforderten, wurde eine moderne Mischbepflanzung aus Stauden gewählt, die den Charakter des Ziergartens bewahrt", so die Stadt.
Vier neue Sitzbänke sollen künftig zum Verweilen einladen.
Titelfoto: Ralph Kunz