Zum Gedenken an VW-Legende: Neuer Garten im Chemnitzer Stadtpark

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Am Freitag wurde im Chemnitzer Stadtpark der Carl-Horst-Hahn-Garten zum Gedenken an den legendären Volkswagen Manager eingeweiht.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Chemnitz hat einen neuen Hingucker im Stadtpark: Am Eingang an der Kreuzung Händelstraße/Schumannstraße wurde am Freitag der Carl-Horst-Hahn-Garten eingeweiht.

Hahns Enkelinnen Sofia (l.) und Victoria Hahn waren bei der Eröffnung dabei.
Hahns Enkelinnen Sofia (l.) und Victoria Hahn waren bei der Eröffnung dabei.  © Ralph Kunz

Im Mittelpunkt des Areals steht die Erinnerung an den langjährigen und legendären Volkswagen-Manager Carl Horst Hahn (1926-2023), dessen Lebensweg eng mit der Stadt verbunden ist.

Der junge Hahn soll auf dem Weg von der Familienvilla in der Händelstraße zum Motorenwerk genau an dieser Stelle den Stadtpark passiert haben.

Mit einer Feier wurde am Freitag der neue Garten eingeweiht.
Mit einer Feier wurde am Freitag der neue Garten eingeweiht.  © Ralph Kunz
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Der zuvor eher unscheinbare und teils vernachlässigte Abschnitt des Stadtparks wurde umfassend aufgewertet.

"Der ursprüngliche Wegeverlauf wurde wieder sichtbar gemacht und die Bepflanzung erneuert. Statt der früheren Rosenbeete, die einen hohen Pflegeaufwand erforderten, wurde eine moderne Mischbepflanzung aus Stauden gewählt, die den Charakter des Ziergartens bewahrt", so die Stadt.

Vier neue Sitzbänke sollen künftig zum Verweilen einladen.

Titelfoto: Ralph Kunz

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