Schäferhund Cooper sucht neue Familie zum Schmusen

Chemnitz - Ein Notfall aus dem Chemnitzer Tierheim ist Schäferhund Cooper (8): Der Rüde hat Schlimmes hinter sich. Er wurde behördlich beschlagnahmt, nachdem er in einer Wohnung zurückgelassen worden war.

Cooper (8) sucht dringend einen ruhigen Gnadenplatz für seinen Lebensabend. © Tierheim Chemnitz

Cooper ist freundlich, verschmust und hat trotz allem seinen Humor nicht verloren. Manchmal packt ihn sogar noch die Spielfreude, dann liebt er seine Zergel (Spielzeugseil, siehe Foto) über alles.

Große Abenteuer braucht er nicht mehr. Kleine gemütliche Spaziergänge, ein Sonnenplatz auf der Wiese und liebevolle Krauleinheiten machen ihn glücklich.

Doch Cooper ist kein einfacher Hund. Er hat mehrere gesundheitliche Baustellen: Veränderungen an der Wirbelsäule, Hüftarthrose oder chronisch kranke Ohren.

Für Anfänger ist er nicht geeignet.