So kraftvoll feierte Chemnitz in den Mai

Chemnitz - Sonne, strahlende Gesichter und leckere Naschereien am heutigen Mittwoch. Den Start in den Mai nutzten viele Chemnitzer ausgiebig. Ob beim Maibaumsetzen in Einsiedel oder in einem der frühlingshaft herausgeputzten Lokale: Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich.