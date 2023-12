Zwei neue Herzkammern fürs Chemnitzer Klinikum

Chemnitz - Am heutigen Donnerstag um Punkt 10.34 Uhr war es so weit: Der Richtkranz gelang mithilfe eines Krans in die Höhe. Der obligatorische Richtspruch wurde vorgetragen und mit einem feierlichen "Prosit!" beendet. Damit ist der Rohbau des neuen Herzzentrums im Küchwald-Klinikum in Chemnitz nun offiziell fertiggestellt.