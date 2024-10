Zwillingsboom in Chemnitzer Klinikum

Chemnitz - Zwillingsboom in Chemnitz ! Sechs Zwillingspaare werden derzeit im Perinatalzentrum des Klinikums medizinisch betreut.

Bis zum 19. September erblickten weitere fünf Zwillingspaare das Licht der Welt. Nach Angaben einer Sprecherin sei es besonders, dass so viele Zwillingspaare gleichzeitig auf den Stationen betreut werden.

Bereits zum Jahreswechsel 2023/2024 gab es einen Zwillingsboom in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Chemnitz. Zwischen 27. Dezember und 1. Januar wurden fünf Zwillingspärchen geboren. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 49 Zwillingspaare in dem Klinikum zur Welt.