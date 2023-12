Mehrere MRB-Linien betroffen: Hier fahren Busse statt Züge

Auf drei Linien der Mitteldeutschen Regiobahn fahren zeitweise Busse statt Züge. © Kristin Schmidt

Wie das Unternehmen mitteilte, sind die Linien RB45 (Elsterwerda-Chemnitz), RE3/RB30 (Dresden-Chemnitz-Zwickau-Hof) und RE6 (Chemnitz-Leipzig) betroffen.

Auf der Verbindung Chemnitz-Elsterwerda fahren am 8. und 9. Dezember bei ausgewählten Abfahrten in den späten Abendstunden beziehungsweise am frühen Morgen von Mittweida nach Chemnitz Busse statt Züge. Betroffen ist die Abfahrt um 22 Uhr sowie 4.45 Uhr von Chemnitz und 22.45 Uhr/23.45 Uhr von Mittweida.

Bei den Linien RE3/RB30 fährt im selben Zeitraum im Abschnitt zwischen Tharandt und Wüstenbrand Schienenersatzverkehr. Das betrifft aber auch nur ausgewählte Abfahrten. Auf der Linie RE3 fahren die Busse ab Tharandt um 5.12 Uhr und 22.10 Uhr, bei der RB30 um 0.40 Uhr, 5.33 Uhr, 22.30 Uhr und 23.30 Uhr.

Teilweise sind die Busse auch erst ab Freiberg unterwegs.